На смену лесным пожарам на Австралию надвигается тропический циклон "Клавдия"

На смену масштабным лесным пожарам, которые уже не одну неделю охватывают Автралию, в выходные дни у северной части континента будет назревать шторм, после рассеивания тропического циклона "Блейк" над западной частью страны.

Об этом сообщает Gismeteo со ссылкой на AccuWeather.

В то время как остатки "Блейка" будут продолжать вызывать дожди в Западной Австралии с угрозой локальных наводнений, метеорологи переключат внимание на зарождающуюся тропическую систему над северной частью страны.

Тропический минимум переместился через побережье Северной Территории, обрушив дожди и грозы на регион, которые сохранятся на выходных. Ожидается 50-100 мм осадков, местами — 150 мм дождя, что может привести к внезапным наводнениям.

Ожидается, что к субботе тропический минимум переместится через Тиморское море, где оно перейдет в среду, благоприятную для тропического развития. В случае усиления до тропического циклона, ему будет присвоено имя "Клавдия".

Шторм может быстро усилиться и стать тропическим циклоном 1 категории. Некоторые раунды тропических ливней и порывистых ветров могут достигать побережья северо-западной части Австралии.

Существует вероятность, что шторм продолжит усиливаться в начале следующей недели, когда он двинется на юго-запад в Индийский океан.

Как сообащали Українські Новини, в Австралии ожидают новую волну лесных пожаров.

Тем временем, в австралийском штате Южная Австралия из-за экстремальной засухи, которая длится уже несколько месяцев, начали принудительный отстрел 10 тысяч верблюдов.