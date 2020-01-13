Провайдери розкритикували законопроект "Про медіа" і попросили Раду відправити його на доопрацювання

Інтернет-асоціація вважає, що законопроект "Про медіа" впроваджує цензуру серед суб'єктів у сфері телекомунікацій і просить профільний комітет відправити законопроект на доопрацювання. Про це йдеться у відкритому листі ІнАУ, опублікованому на сайті асоціації, передають Українські Новини.

Асоціація звертає увагу, що в ст. 61 законопроекту пропонується здійснювати реєстрацію сервісів, які надаються з використанням послуг постачальника електронних комунікаційних послуг і сервісів, які надаються через Інтернет.

Але, оскільки в тексті законопроекту відсутнє визначення "сервісу", то ця норма фактично відноситься до всіх суб'єктів телекомунікацій.

"Фактично пропонується загальний облік і цензура діяльності суб'єктів у сфері телекомунікацій, оскільки ініціатори законопроекту в тексті законопроекту не надали визначення терміна "сервіс", - йдеться в листі.

Також Інау зазначає, що запропоноване у законі визначення терміну "онлайн-медіа" може поширюватися і на провайдерів телекомунікацій, діяльність яких вже регулюється НКРЗІ та законом "Про телекомунікації".

"Якщо ініціатори законопроекту під терміном "онлайн-медіа" мають на увазі "інтернет-ЗМІ", то це визначення та інші положення законопроекту необхідно ґрунтовно доопрацювати", - йдеться в листі.

Також асоціація підкреслює, що ряд положень законопроекту із-за неточності терміна "онлайн-медіа" покладають на обов'язки провайдерів обмежувати доступ до сайтів, що не може бути зроблено як технічно, так і суперечить закону "Про телекомунікації".

"Просимо за результатами розгляду у вашому комітеті проекту Закону "Про медіа" (№2693 від 27 грудня 2019), ініціаторами виступають народні депутати Ткаченко А. В., Потураєв Н.Р., Кравчук Е. М. та інші, прийняти висновок про повернення цього законопроекту суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання", - йдеться в листі.

При цьому, комітет гуманітарної та інформаційної політики, який є профільним для даного законопроекту очолює один з його авторів – Олександр Ткаченко.

Як повідомляли Українські Новини, 11 депутатів Верховної Ради із фракції "Слуги народу" пропонують парламенту передати Нацраді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації, а також законодавчо закріпити вимогу до журналіста дотримуватися Кодексу етики журналіста, який буде прийматися за участю Нацради з телебачення і радіомовлення

Раніше влада, в тому числі міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, виступали за необхідність удосконалення законодавчого регулювання медіа, в тому числі врегулювати стандарти написання новин, ввести кримінальну відповідальність за маніпуляцію інформацією.