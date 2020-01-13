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13 січня 2020, понеділок, 16:45 18
Економіка 2020-01-13T18:45:03+02:00
Українські Новини
Гривня знову дорожчає: офіційний курс на Старий новий рік

Гривня знову дорожчає: офіційний курс на Старий новий рік

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 січня, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ зберіг офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 січня, на 23,9677 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,0663
1 долар США 23,9275
1 швейцарський франк 24,6294
10 єн 2,1777
10 російських рублів 3,9096
1 євро 26,6205

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними курс гривні на міжбанку знизився до 23,98 UAH/USD.

Також Національний банк у період з 8-го по 11-е січня купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

Тим часом гривня побила світовий рекорд: чого чекати від курсу валют.

Раніше в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.

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