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13 січня 2020, понеділок, 16:20 21 Документ
Силові структури 2020-01-13T16:32:38+02:00
Українські Новини
СБУ не забороняла Хакамаді і Dr. Alban в'їжджати в Україну

СБУ не забороняла Хакамаді і Dr. Alban в'їжджати в Україну

Анна Рудык
СБУ, заборона на в'їзд, Ірина Хакамада
СБУ. Фото: news.church.ua
СБУ. Фото: news.church.ua

Служба безпеки України не приймала рішення про заборону на в'їзд в Україну шведському артистові Албану Узоме Нвапу (більш відомий як Dr. Alban) і російському політику і бізнес-тренеру Ірині Хакамаді.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Видання запитало в СБУ інформацію про те, чи заборонений в'їзд в Україну художнику Dr. Alban, який відвідав Україну перед новим роком і взяв участь у зйомках новорічного "Вечірнього кварталу", а також чи заборонений в'їзд в Україну Хакамаді, яка неодноразово підтримала анексію Криму Росією і вважає окупацію перемогою російського президента Володимира Путіна.

СБУ повідомила, що інформація з цих питань у неї відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, девелоперська компанія Taryan Group (Київ) скасувала виступ російського політика Ірини Хакамади на DreamBIG Forum.

Також повідомлялося, що Зеленський допоміг зняти заборону на в'їзд Dr. Alban і зустрівся зі співаком в Києві. Шведський співак Dr. Alban, який виступав в Криму, на своїй сторінці в Instagram опублікував світлину із Зеленським і написав, що його приїзд в Україну став можливий завдяки втручанню Президента.

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