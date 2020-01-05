Выступление Ирины Хакамады в Киеве отменили

Девелоперская компания Taryan Group (Киев) отменила выступление российского политика Ирины Хакамады на DreamBIG Forum.

Об этом говорится в сообщении компании на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", - сказано в сообщении.

После аннексии Крыма Хакамада предложила России выплатить Украине контрибуцию.

При этом политик не отрицала нелегитимности проведенного на полуострове референдума.

Как сообщали Українськi Новини, ранее шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму, на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с Зеленским и написал, что его приезд в Украину стал возможен благодаря вмешательству Президента.

Ранее сообщалось, что Зеленский помог снять запрет на въезд Dr. Alban и встретился с певцом в Киеве.

Ранее СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову.