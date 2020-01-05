Выступление Ирины Хакамады в Киеве отменили

Девелоперская компания Taryan Group (Киев) отменила выступление российского политика Ирины Хакамады на DreamBIG Forum. Об этом говорится в сообщении компании на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", - сказано в сообщении. После аннексии Крыма Хакамада предложила России выплатить Украине контрибуцию. При этом политик не отрицала нелегитимности проведенного на полуострове референдума. Как сообщали Українськi Новини, ранее шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму, на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с Зеленским и написал, что его приезд в Украину стал возможен благодаря вмешательству Президента. Ранее сообщалось, что Зеленский помог снять запрет на въезд Dr. Alban и встретился с певцом в Киеве. Ранее СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову.