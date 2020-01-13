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13 січня 2020, понеділок, 16:30 17
Економіка 2020-01-13T16:30:48+02:00
Українські Новини
В Україні за минулий рік зросло виробництво автотранспортних засобів

В Україні за минулий рік зросло виробництво автотранспортних засобів

Александр Дмитриенко
Автомобіль, Укравтопром, ЗАЗ, єврокар

У 2019 році порівняно з 2018 виробництво автотранспортних засобів в Україні підвищився на 10% до 7265 одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Всього 2019 року в Україні було виготовлено 7265 одиниць автотранспортних засобів, що на 10% більше, ніж роком раніше", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, за вказаний період було вироблено легкових автомобілів 6254 одиниці (+ 11%), комерційних - 136 одиниць (+ 3%), автобусів - 875 одиниць (+ 5%).

Незважаючи на невелику позитивну динаміку, використання створених в Україні виробничих потужностей минулого року не перевищило 2%.

Також повідомляється, що в грудні на українських підприємствах було виготовлено 557 одиниць автотранспортних засобів, що в два рази більше, ніж роком раніше.

Згідно з повідомленням, груднева збірка легкових автомобілів збільшилася на 119% до 432 одиниць.

Як і в попередньому році, всю статистику щодо легкових авто продовжує формувати великовузлове складання на заводі Єврокар.

При цьому порівняно з листопадом випуск автомобілів в с. Соломонове знизився на 2%.

Випуск автобусів зріс на 38% до 105 одиниць.

Найбільше автобусів, як і раніше, виготовив "Черкаський автобус" - 60 одиниць, Чернігівський автозавод виробив 28 автобусів, на Часовоярському заводі випустили 11 автобусів і 6 одиниць зробив ЗАЗ.

Про виробництво комерційних автомобілів відзвітував тільки ПАТ "Черкаський автобус", де в грудні було виготовлено 20 машин.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 українці стали більше купувати б/у автомобілі

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"Укравтопром" констатує скорочення виробництва автотранспортних засобів на 23%, або на 1 963 одиниці до 6 623 одиниць у 2018 році в порівнянні з 2017 роком.

 
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