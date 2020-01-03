В Украине за прошлый год упал рынок новых коммерческих авто

В декабря 2019 года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили полторы тысячи новых машин, а укранцы стали активно покупать Renault и Toyota.

Это лучший результат за весь прошлый год, который, к тому же, почти на 28% превзошел декабрьский показатель 2018 года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Но, несмотря на такой резкий всплеск потребительской активности, общий годовой результат в 12,4 тыс. новых авто так и не смог достичь объема рынка 2018 года. Падение составило почти 3%.

Среди новых коммерческих авто в прошлом году чаще всего регистрировались автомобили марки Renault, которым было выдано 2469 номеров. К своему результату годичной давности Renault добавила почти 2 процента. Второе место досталось автомобилям марки Fiat - 1491 регистрация (+ 12% к 2018 г.).

Несмотря на 9-процентное падение регистраций, третье место в рейтинге марок занял Ford. За год 922 новых коммерческий автомобиля этой марки получили свои первые регистрационные номера.

Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи легковых электромобилей повысились на 37% до 5,789 тыс. авто, а рынок украинских легковушек вырос в два раза.

Тем временем в сентябре самой популярной маркой среди украинцев также стала Renault.