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13 січня 2020, понеділок, 16:14 4
Суспільство 2020-01-13T16:30:01+02:00
Українські Новини
Одеські митники виявили контрафактних кубиків Рубіка на 3 млн гривень

Одеські митники виявили контрафактних кубиків Рубіка на 3 млн гривень

Ярина Вацяк
Контрабанда, Макс Нефьодов, Кубик Рубик
Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov
Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov

Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка. Вартість оригінального товару, який міг би бути витісненим з ринку цією партією, становить понад 3 млн грн

Про це написав очільник Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Цього разу потрапила в рубрику, в першу чергу, через певну трагікомічність (розбавлю нескінченну тяганину із цигарками, прекурсорами та поштовою контрабандою). Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка! Власне, це бренд британської "Rubik`s Brand Limited", яка випускає "офіційні" іграшки, які винайшов угорський скульптор Ерньо Рубік", - написав він.

Також Нефьодов повідомив, що митниця отримала висновок експертного дослідження, яким встановлено, що головоломки марковані знаком, який є настільки схожим, що його можна сплутати зі знаком, що належить компанії "Rubik`s Brand Limited".

За фактом порушення прав інтелектуальної власності складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 476 Митного кодексу України.

Наразі контрафактні кубики Рубіка вилучено. Їх подальшу долю вирішить правовласник.

Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodovКонтрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov

Як повідомляли Українські Новини, У "Борисполі" затримали жительку Сум під час спроби ввезення з ЄС партії екстазі, яку вона заховала пакет із солодощами.

Крім того, 4,5 тис. пігулок екстазі знайшли в дитячому велосипеді під Одесою.

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