4,5 тыс. таблеток экстази нашли в детском велосипеде под Одессой

Велосипед, в котором было экстази. Фото: СБУ

Велосипед, в котором было экстази. Фото: СБУ

В то время, как президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой, СБУ выявила контрабанду 4,5 тыс. таблеток экстази стоимостью 1,3 млн гривен, которые были спрятаны в детском велосипеде в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники СБУ установили, что гражданин одной из зарубежных стран, житель Одесской области пытался наладить механизм контрабандного поступления экстази из-за границы для продажи.

Для получения наркотиков из-за границы он использовал частных перевозчиков.

Во время проверки на одном из пунктов пропуска государственной границы правоохранители обнаружили у фигуранта производства 4,5 тыс. таблеток экстази, которые были спрятаны в детском велосипеде.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса.

Экстази. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, в Харьковской области у мужчины нашли экстази и кокаин на 2,5 млн грн, а у румына на границе изъяли 8 кг тяжелых наркотиков.

Тем временем ученые накормили осьминогов экстази, чтобы посмотреть, как это повлияет на их общительность.