4,5 тыс. таблеток экстази нашли в детском велосипеде под Одессой

В то время, как президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой, СБУ выявила контрабанду 4,5 тыс. таблеток экстази стоимостью 1,3 млн гривен, которые были спрятаны в детском велосипеде в Одесской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.\r\nОперативники СБУ установили, что гражданин одной из зарубежных стран, житель Одесской области пытался наладить механизм контрабандного поступления экстази из-за границы для продажи.\r\n\r\nДля получения наркотиков из-за границы он использовал частных перевозчиков.\r\n\r\nВо время проверки на одном из пунктов пропуска государственной границы правоохранители обнаружили у фигуранта производства 4,5 тыс. таблеток экстази, которые были спрятаны в детском велосипеде.\r\n\r\nПравоохранители начали уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\nЭкстази. Фото: СБУ\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Харьковской области у мужчины нашли экстази и кокаин на 2,5 млн грн, а у румына на границе изъяли 8 кг тяжелых наркотиков.\r\nТем временем ученые накормили осьминогов экстази, чтобы посмотреть, как это повлияет на их общительность.