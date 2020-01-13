Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші напрямки 2019 року: лідирує Мінська

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського скоротив пасажиропотік на 6,9%, або на 0,194 млн пасажирів до 2618 млн пасажирів в 2019 році порівняно з 2018 роком.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

Згідно з ним, кількість пасажирів на міжнародних напрямках за вказаний період становла 2,559 млн осіб, на внутрішніх - 58,8 тис.

Кількість рейсів за вказаний період скоротилася на 8,4%, або на 2 551 рейс до 27 697, з них міжнародних рейсів було 23 367, внутрішніх - 4 330.

При цьому за грудень 2019 року пасажиропотік аеропорту скоротився на 0,8% до 203,9 тис. пасажирів порівняно з груднем 2018 року (на міжнародних рейсах – 201,5 тис., на внутрішніх – 2,4 тис. пасажирів).

Кількість рейсів становила 2 132 на приліт і виліт, що на 6,9% менше аналогічного періоду 2018 року, з них міжнародних – 1 835, внутрішніх – 297.

Найбільш популярні міжнародні напрямки в 2019 році:

Мінськ (Білорусь)

Варшава (Польща)

Шарм-ель-Шейх (Єгипет)

Відень (Австрія)

Рим (Італія)

Берлін (Німеччина),

Франкфурт-на-Майні (Німеччина),

Найбільш популярні внутрішні напрямки:

Одеса

Запоріжжя

Львів

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