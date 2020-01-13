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13 січня 2020, понеділок, 15:39 7
Транспорт 2020-01-13T16:45:02+02:00
Українські Новини
Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші напрямки 2019 року: лідирує Мінська

Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші напрямки 2019 року: лідирує Мінська

Ярина Вацяк
аеропорт
Аеропорт
Аеропорт "Київ". Фото: udp.ua

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського скоротив пасажиропотік на 6,9%, або на 0,194 млн пасажирів до 2618 млн пасажирів в 2019 році порівняно з 2018 роком.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

Згідно з ним, кількість пасажирів на міжнародних напрямках за вказаний період становла 2,559 млн осіб, на внутрішніх - 58,8 тис.

Кількість рейсів за вказаний період скоротилася на 8,4%, або на 2 551 рейс до 27 697, з них міжнародних рейсів було 23 367, внутрішніх - 4 330.

При цьому за грудень 2019 року пасажиропотік аеропорту скоротився на 0,8% до 203,9 тис. пасажирів порівняно з груднем 2018 року (на міжнародних рейсах – 201,5 тис., на внутрішніх – 2,4 тис. пасажирів).

Кількість рейсів становила 2 132 на приліт і виліт, що на 6,9% менше аналогічного періоду 2018 року, з них міжнародних – 1 835, внутрішніх – 297.

Найбільш популярні міжнародні напрямки в 2019 році:

  • Мінськ (Білорусь)
  • Варшава (Польща)
  • Шарм-ель-Шейх (Єгипет)
  • Відень (Австрія)
  • Рим (Італія)
  • Берлін (Німеччина),
  • Франкфурт-на-Майні (Німеччина),

Найбільш популярні внутрішні напрямки:

  • Одеса
  • Запоріжжя
  • Львів

Нагадаємо, раніше був визначений ТОП-20 найбільш популярних туристичних напрямків 2020 року.

Тим часом Українські Новини зібрали найцікавіші варіанти, де можна відпочити взимку на море.

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