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13 січня 2020, понеділок, 12:13 8
Фінанси 2020-01-13T12:30:01+02:00
Українські Новини
У грудні кредитування економіки помітно скоротилося

У грудні кредитування економіки помітно скоротилося

Сергій Жолобецький
НБУ, Банки, кредитування

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, скоротився на 2,8% з 999,755 млрд гривень станом на 1 грудня до 972,256 млрд гривень на 1 січня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

В 2019 році обсяг кредитів економіці скоротився на 9,4% з 1 073,1 млрд гривень.

Обсяг гривневих кредитів юрособам за грудень скоротився на 3,1% з 454,8 млрд гривень до 440,5 млрд гривень.

Кредити бізнесу в іноземній валюті скоротилися на 2,3% з 329,4 млрд гривень на 1 грудня до 321,7 млрд гривень на 1 січня.

Кредити населенню за грудень скоротилися на 2,9% - до 205,3 млрд гривень.

Процентні ставки в грудні по гривневих кредитах для бізнесу знизилися на 0,8 в. п. до 15,1%, для населення - на 0,2 п. п. до рівня 35,5%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу зросли на 0,7 п. п. до 5%.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році обсяг кредитів економіці збільшився на 5,9% з 1 016,7 млрд гривень.

В 2017 році кредити банків економіці збільшилися на 1,8% з 998,7 млрд гривень.

За 2016 рік кредити банків економіці збільшилися на 2,1% з 981,62 млрд гривень до 1 002,4 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, збільшився на 0,6% з 1 009,5 млрд гривень станом на 1 серпня до 1 015,2 млрд гривень на 1 вересня.

В липні-вересні поточного року кількість банківських відділень скоротилося на 64 одиниці до 8 205 відділень, в той час, як у вересні населення забирало валютні вклади з банків.

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