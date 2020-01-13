У Північній Ірландії дозволили одностатеві шлюби

З понеділка, 13 січня, в Північній Ірландії почали офіційно визнавати одностатеві шлюби.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

З сьогоднішнього дня одностатеві пари зможуть зареєструватися для того, щоб одружитися, а перші церемонії відбудуться у лютому. Оскільки пари повинні вказати про свій намір вступити в шлюб за 28 днів. Очікується, що перші весілля відбудуться в тиждень Дня святого Валентина.

Для вже одружених пар шлюб тепер буде офіційно визнаватися. Разом з тим, ті, хто вже перебуває в цивільному партнерстві, не зможе оформити його шлюб на цьому етапі. В цьому році Бюро Північної Ірландії має розпочати консультації про переоформлення цивільних партнерств і ролі церкви в одностатевих шлюбах.

Гетеросексуальні пари також зможуть вступати у цивільні партнерства з сьогоднішнього дня.

Наголошується, що на території Великобританії одностатеві шлюби були дозволені в Англії, Шотландії та Уельсі з 2014 року, але не в Північній Ірландії. Ці заборони протягом багатьох років підтримували консервативні політики.



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