підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новини
  • Життя
  • У Північній Ірландії дозволили одностатеві шлюби
13 січня 2020, понеділок, 12:16 5
Життя 2020-01-13T12:17:50+02:00
Українські Новини
У Північній Ірландії дозволили одностатеві шлюби

У Північній Ірландії дозволили одностатеві шлюби

Валерия Драгомирова
Великобританія, Північна Ірландія, одностатеві шлюби
Одностатевий шлюб. Фото: pinterest
Одностатевий шлюб. Фото: pinterest

З понеділка, 13 січня, в Північній Ірландії почали офіційно визнавати одностатеві шлюби.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

З сьогоднішнього дня одностатеві пари зможуть зареєструватися для того, щоб одружитися, а перші церемонії відбудуться у лютому. Оскільки пари повинні вказати про свій намір вступити в шлюб за 28 днів. Очікується, що перші весілля відбудуться в тиждень Дня святого Валентина.

Для вже одружених пар шлюб тепер буде офіційно визнаватися. Разом з тим, ті, хто вже перебуває в цивільному партнерстві, не зможе оформити його шлюб на цьому етапі. В цьому році Бюро Північної Ірландії має розпочати консультації про переоформлення цивільних партнерств і ролі церкви в одностатевих шлюбах.

Гетеросексуальні пари також зможуть вступати у цивільні партнерства з сьогоднішнього дня.

Наголошується, що на території Великобританії одностатеві шлюби були дозволені в Англії, Шотландії та Уельсі з 2014 року, але не в Північній Ірландії. Ці заборони протягом багатьох років підтримували консервативні політики.


Як повідомляли Українські Новини, трансгендерність офіційно перестала вважатися психічним розладом.

Раніше відбулося перше в історії Великобританії мусульманське гей-весілля.

Більше новин про: Великобританія Північна Ірландія одностатеві шлюби

Новини
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
Перевибори в ОТГ на Чернігівщині виграв "Наш край" 12:55
Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020 12:53
Роботи на місці падіння літака в Ірані. Скріншот відео Держнс
Українські рятувальники показали роботи на місці падіння літака в Ірані 12:42
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
більше новин
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
Перевибори в ОТГ на Чернігівщині виграв "Наш край" 12:55
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
більше новин
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020 05:50 Інфографіка
Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи 10:16
Начальнику департаменту Офісу Президента Кондзелі змінили цілодобовий домашній арешт на нічний 11:21
Знайдені вбивці Аміни Окуєвої 14:18
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok