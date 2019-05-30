Трансгендерность официально перестала считаться психическим расстройством

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила трансгендерность из списка психических расстройств. Новая версия списка Международной классификации болезней (МКБ), принятая ВОЗ, предусматривает, что подобные вопросы теперь будут внесены в раздел "Cексуальное здоровье", сообщает "BBC Украина".\r\nВ правозащитной организации Human Rights Watch высказали мнение, что такое решение станет позитивным сигналом для трансгендерных людей во всем мире.\r\nВ последней версии Международной классификации болезней (МКБ-11) говорится, что трансгендерность используется для описания людей, чья гендерная идентичность отличается от пола, зафиксированного при рождении.\r\nВ МКБ-10 трансгендерность рассматривалась как расстройство гендерной идентичности. Эта тема была частью раздела о поведенческих расстройствах.\r\n"Мы убрали ее оттуда, потому что стали лучше понимать, что на самом деле это не состояние психического здоровья. Оставить трансгендерность в этом разделе означало бы стигматизацию трансгендеров. Поэтому, чтобы предотвратить стигматизацию, трансгендерность поместили в другой раздел", - говорит доктор Лейл Сей, эксперт ВОЗ.\r\nГрэм Рид из организации Human Rights Watch говорит, что теперь правительства стран должны реформировать свои системы здравоохранения и законы в этой области, чтобы отказаться от диагноза, который теперь официально является устаревшим.\r\nВ некоторых странах, в частности в Японии, трансгендерам необходимо получить справку о психическом расстройстве, чтобы изменения в их гендерной идентичности признали официально.\r\nУ стран-членов Всемирной организации здравоохранения есть время до 2022 года, чтобы привести свои правила в сфере здравоохранения в соответствие с МКБ-11.\r\nОдновременно с исключением трансгендерности из списка психических расстройств, ВОЗ также внесла в него несколько новых болезней - говорится, в частности об эмоциональном выгорании.\r\nВОЗ описывает расстройство как "хронический стресс на рабочем месте, с которым своевременно не справились".\r\nСогласно ВОЗ, эмоциональное выгорание следует связывать исключительно с профессиональной деятельностью. Расстройства, связанные со стрессом, тревогой или страхом, относятся к другой категории заболеваний, отмечают специалисты.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве прошел марш ко Дню памяти трансгендеров. Организаторы марша за права трансгендеров обвинили полицию в неспособности защитить права человека.\r\nТем временем Тайвань стала первой страной в Азии, легализовавшей однополые браки.