подписаться на рассылку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 мая 2019, четверг, 21:50 21
Наука 2019-05-30T21:51:57+03:00
Українські Новини
Трансгендерность официально перестала считаться психическим расстройством

Трансгендерность официально перестала считаться психическим расстройством

Трансгендерность. Фото: pixabay
Трансгендерность. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила трансгендерность из списка психических расстройств. Новая версия списка Международной классификации болезней (МКБ), принятая ВОЗ, предусматривает, что подобные вопросы теперь будут внесены в раздел "Cексуальное здоровье", сообщает "BBC Украина".

В правозащитной организации Human Rights Watch высказали мнение, что такое решение станет позитивным сигналом для трансгендерных людей во всем мире.

В последней версии Международной классификации болезней (МКБ-11) говорится, что трансгендерность используется для описания людей, чья гендерная идентичность отличается от пола, зафиксированного при рождении.

В МКБ-10 трансгендерность рассматривалась как расстройство гендерной идентичности. Эта тема была частью раздела о поведенческих расстройствах.

"Мы убрали ее оттуда, потому что стали лучше понимать, что на самом деле это не состояние психического здоровья. Оставить трансгендерность в этом разделе означало бы стигматизацию трансгендеров. Поэтому, чтобы предотвратить стигматизацию, трансгендерность поместили в другой раздел", - говорит доктор Лейл Сей, эксперт ВОЗ.

Грэм Рид из организации Human Rights Watch говорит, что теперь правительства стран должны реформировать свои системы здравоохранения и законы в этой области, чтобы отказаться от диагноза, который теперь официально является устаревшим.

В некоторых странах, в частности в Японии, трансгендерам необходимо получить справку о психическом расстройстве, чтобы изменения в их гендерной идентичности признали официально.

У стран-членов Всемирной организации здравоохранения есть время до 2022 года, чтобы привести свои правила в сфере здравоохранения в соответствие с МКБ-11.

Одновременно с исключением трансгендерности из списка психических расстройств, ВОЗ также внесла в него несколько новых болезней - говорится, в частности об эмоциональном выгорании.

ВОЗ описывает расстройство как "хронический стресс на рабочем месте, с которым своевременно не справились".

Согласно ВОЗ, эмоциональное выгорание следует связывать исключительно с профессиональной деятельностью. Расстройства, связанные со стрессом, тревогой или страхом, относятся к другой категории заболеваний, отмечают специалисты.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве прошел марш ко Дню памяти трансгендеров. Организаторы марша за права трансгендеров обвинили полицию в неспособности защитить права человека.

Тем временем Тайвань стала первой страной в Азии, легализовавшей однополые браки.

Больше новостей о: ВОЗ Гендер трансгендер

Архив
Новости
Кремль проводит в Крыму очередную чистку, - Климкин 22:00
Трансгендерность официально перестала считаться психическим расстройством 21:50
Зеленский определил свой приоритет относительно Донбасса 21:16
ЦИК рассказал, кто войдет в состав окружкомов на внеочередных выборах Рады 20:55
Письменное представление и тайное голосование: Подробности процедуры импичмента по законопроекту Зеленского 20:45
больше новостей
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен 10:54
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ 06:15
Прогулочное судно утонуло в Дунае. Фото: twitter.com/otmarianna
Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец 13:20
больше новостей
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
Родители больных детей протестуют под КГГА против закрытия киевской детской клинической больнице №7 11:25 Видео
Рейдеры предпринимают попытки захвата ЖК "Чайка" в пригороде Киева, - Кулагин 12:15
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного Суда 15:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok