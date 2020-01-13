За 11 місяців 2019 черкаський "Азот" інвестував у модернізацію та капремонти 188 млн гривень

У січні-листопаді 2019 року підприємство "Азот" (Черкаси), що входить до складу компанії Ostchem, інвестувало в модернізацію та капітальні ремонти 188 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

"Модернізація виробничих майданчиків і подальше підвищення операційної ефективності залишаються пріоритетами нашої стратегії. 188 млн гривень - це сума, вкладена в капітальні ремонти та модернізацію за 11 місяців 2019 року. Для порівняння, у 2018 році було вкладено 147 млн ​​гривень. Три основні чинники сприяли тому, що в минулому році підприємство змогло запрацювати "на повну" і розпочало реалізацію програм з модернізації виробництва. По-перше, вдалося забезпечити підприємство природним газом. По-друге, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела захисні антидемпінгові заходи до російських добрив. Це дуже значущий фактор для всіх українських виробників азотних добрив. По-третє, дуже важливо, що акціонер продовжує інвестувати в підприємство", - сказано в повідомленні з посиланням на слова голови правління підприємства Віталія Склярова.

Згідно з повідомленням, найбільш значні капітальні інвестиції у 2019 році було зроблено в модернізацію установки з виробництва рідких добрив КАС, у проєкт вкладено 17,79 млн гривень, у результаті потужність підприємства з виробництва КАС збільшилася вдвічі з 500 тис. до 1 млн тонн на рік.

Також у проєкт з ремонту і модернізації в цеху аміаку А-3 було вкладено 42,1 млн гривень.

Заміна двох каталізаторів в агрегаті №2, модернізація деяких апаратів дали можливість поліпшити умови роботи агрегату підготовки синтез-газу і дали можливість знизити витрати сировини та енергоресурсів.

Також було реалізовано перший етап проєкту з реконструкції грануляційної вежі №1 цеху аміачної селітри М-9.

У 2019 року в проєкт було вкладено 20,8 млн гривень.

Планується, що реконструкцію грануляційної вежі буде завершено у 2020 році, і це дасть можливість відновити проєктне навантаження цеху М-9 до рівня 970 тис. тонн аміачної селітри на рік.

Проєкт спрямований на те, щоб забезпечити збільшення виробництва аміачної селітри у вигляді гранульованої продукції і плаву.

Крім того, за вказаний період здійснено реконструкцію технологічного обладнання в цеху слабкої азотної кислоти М-5, у проєкт вкладено 6,7 млн ​​гривень, установлення нових підігрівачів хвостових газів на двох агрегатах з виробництва неконцентрованої азотної кислоти дасть можливість зменшити кількість позапланових зупинень агрегатів і знизить витрату сировини та енергоресурсів.

Реконструкція також дасть можливість збільшити міжремонтний пробіг обладнання і знизить екологічні ризики.

Також за вказаний період було здійснено запуск ліній фасування карбаміду в цеху М-2.

Проєкт з будівництва нових фасувальних ліній почався у 2018 році і обійшовся підприємству у 2,6 млн гривень.

У 2019 року в проєкт було вкладено 475 тис. гривень.

Запуск нових фасувальних ліній дав підприємству можливість упаковувати вироблений карбамід в затребувані агровиробниками біг-беги (700 кг) і мішки (50 кг).

Як повідомляли Українськi Новини,За 11 місяців черкаський "Азот" справив 1,42 млн тонн азотних мінеральних добрив.

Також Російські добрива потрапляють на український ринок з третіх країн, - голова правління черкаського "Азоту" Скляров

Черкаський "Азот" входить в холдинг Оstchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, КАС), капролактаму, іонообмінних смол та іншої продукції.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрями діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

Зокрема, Group DF - один з найбільших інвесторів в хімічну промисловість та енергетику на території Східної Європи.

Група також розвиває компанії у сферах сільського господарства, медіа та нерухомості.