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  • За 11 місяців черкаський "Азот" справив 1,42 млн тонн азотних мінеральних добрив
26 грудня 2019, четвер, 11:55 12
Політика 2019-12-26T15:00:03+02:00
Українські Новини
За 11 місяців черкаський "Азот" справив 1,42 млн тонн азотних мінеральних добрив

За 11 місяців черкаський "Азот" справив 1,42 млн тонн азотних мінеральних добрив

Ольга Фандорина
Group DF

У січні-листопаді 2019 року входить до складу компанії Ostchem підприємство "Азот" (Черкаси) справило 1,42 млн тонн азотних мінеральних добрив.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Group DF, передають Українські Новини.

"В 2019 році ми домоглися практично 100% завантаження наших виробничих потужностей. Зростання обсягів виробництва за підсумком року буде близько 10%. Один з головних зовнішніх факторів, який сприяв цьому, – розпочаті Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі антидемпінгові заходи щодо постачань добрив з РФ. Заводу вдалося швидко збільшити обсяги виробництва мінеральних добрив. За 11 місяцем цього року ми на 81% збільшили вироблення КАС порівняно з відповідним періодом минулого року (з 240,9 тис. тонн до 438,1 тис. тонн). На 55% зросли обсяги виробництва карбаміду. Виробництво селітри також зросла, але не значно", - сказано в повідомленні з посиланням на голову правління "Азоту" Віталія Склярова.

Згідно з повідомленням, за 11 місяців було вироблено 417,5 тис. тонн, товарного карбаміду – 557,2 тис. тонн, КАС – 438,1 тис. тонн, аміачної води 9,2 тис. тонн.

Крім того, за 11 місяців було вироблено 738,7 тис. тонн аміаку, у тому числі товарного – 55,7 тис. тонн, неконцентрированной азотної кислоти – 507,2 тис. тонн.

Як повідомляли Українські Новини, черкаський "Азот" входить в холдинг Оstchem, що об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, КАС), капролактаму, іонообмінних смол і іншої продукції.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрямки діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

зокрема, Group DF - один з найбільших інвесторів в хімічну промисловість та енергетику на території Східної Європи.

Група також розвиває компанії в сферах сільського господарства, медіа та нерухомості.

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