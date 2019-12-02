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02 грудня 2019, понеділок, 10:47 14
Бізнес 2019-12-02T12:45:02+02:00
Українські Новини
Російські добрива потрапляють на український ринок з третіх країн, - голова правління черкаського "Азоту" Скля

Російські добрива потрапляють на український ринок з третіх країн, - голова правління черкаського "Азоту" Скляров

Group DF, Добрива, Азотні добрива

Голова правління підприємства "Азот" (Черкаси), що входить до складу компанії Ostchem, Віталій Скляров заявляє, що російські добрива потрапляють на український ринок з третіх країн.

Про це він сказав в інтерв'ю корпоративній газеті "Черкаський Азот", передають Українські Новини.

"Країна вводить мита на продукцію з Росії. Але що ми бачимо? Добрива виробництва з РФ все-таки потрапляють на український ринок через кордони інших країн: Туреччини, Білорусі... Це означає, що використовуються схеми, коли добрива, які реально виробляються в Росії, просто переупаковуються на сусідніх територіях і вже потрапляють на митну територію України як товари, що вироблені начебто в інших країнах. і тут виникає справедливе запитання: хто і як перевіряє сертифікат походження товару? Наскільки якісні такі перевірки? Чому так відбувається?" - сказав він.

Зі слів Склярова, потрібно не тільки вводити мита на добрива, які ввозяться з Росії, але й контролювати сертифікати їх походження.

Голова правління підприємства додав, що є інший механізм обходу введених митних обмежень - добрива завозяться під іншими товарними кодами.

Також велика кількість добрив потрапляє на митну територію без розмитнення через неконтрольовану українською владою територію.

"І в цьому контексті, як мені здається, у Мінекономіки два шляхи: або по-справжньому якісно захистити український хімпром, або відкрити кордони і дати можливість російським виробникам диктувати умови на українському ринку", - зазначив Скляров.

Також він розповів, що, згідно із законодавством Франції, їх селяни мають 50% добрив закуповувати виключно у французьких виробників.

Як повідомляли Українськi Новини, черкаський "Азот" входить до холдингу Оstchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, КАС), капролактаму, іонообмінних смол та іншої продукції.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрями діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

Зокрема, Group DF - один з найбільших інвесторів в хімічну промисловість та енергетику на території Східної Європи.

Група також розвиває компанії в сферах сільського господарства, медіа та нерухомості.

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