Російські добрива потрапляють на український ринок з третіх країн, - голова правління черкаського "Азоту" Скляров

Голова правління підприємства "Азот" (Черкаси), що входить до складу компанії Ostchem, Віталій Скляров заявляє, що російські добрива потрапляють на український ринок з третіх країн.

Про це він сказав в інтерв'ю корпоративній газеті "Черкаський Азот", передають Українські Новини.

"Країна вводить мита на продукцію з Росії. Але що ми бачимо? Добрива виробництва з РФ все-таки потрапляють на український ринок через кордони інших країн: Туреччини, Білорусі... Це означає, що використовуються схеми, коли добрива, які реально виробляються в Росії, просто переупаковуються на сусідніх територіях і вже потрапляють на митну територію України як товари, що вироблені начебто в інших країнах. і тут виникає справедливе запитання: хто і як перевіряє сертифікат походження товару? Наскільки якісні такі перевірки? Чому так відбувається?" - сказав він.

Зі слів Склярова, потрібно не тільки вводити мита на добрива, які ввозяться з Росії, але й контролювати сертифікати їх походження.

Голова правління підприємства додав, що є інший механізм обходу введених митних обмежень - добрива завозяться під іншими товарними кодами.

Також велика кількість добрив потрапляє на митну територію без розмитнення через неконтрольовану українською владою територію.

"І в цьому контексті, як мені здається, у Мінекономіки два шляхи: або по-справжньому якісно захистити український хімпром, або відкрити кордони і дати можливість російським виробникам диктувати умови на українському ринку", - зазначив Скляров.

Також він розповів, що, згідно із законодавством Франції, їх селяни мають 50% добрив закуповувати виключно у французьких виробників.

Як повідомляли Українськi Новини, черкаський "Азот" входить до холдингу Оstchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, КАС), капролактаму, іонообмінних смол та іншої продукції.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрями діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

Зокрема, Group DF - один з найбільших інвесторів в хімічну промисловість та енергетику на території Східної Європи.

Група також розвиває компанії в сферах сільського господарства, медіа та нерухомості.