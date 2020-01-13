Україна побила рекорд зі збору врожаю зерна в 2019, - Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює збільшення збору врожаю зернових культур на близько 7% до близько 75 млн тонн в 2019 році порівняно з 2018 роком.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Згідно з оцінкою міністерства врожай зернових в цьому році склав близько 75 млн тонн, з яких 54 млн тонн буде експортовано на зовнішні ринки. Остаточні прогнози щодо виробництва зерна ми отримаємо в березні за інформацією Держстату", - сказано в ньому з посиланням на заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького.

З початку 2019/2020 маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) за станом на 10 січня Україна експортувала 32,078 млн тонн зернових культур, що на 7,8 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

зокрема, на зовнішні ринки вже поставлено 15,1 млн тонн пшениці, 3,8 млн тонн ячменю, 5 тис. тонн жита і 12,8 млн тонн кукурудзи.

Крім того, експортовано 197 тис. тонн борошна пшеничного та інших культур, що на 68,5 тис. тонн більше аналогічного періоду минулого маркетингового року.

Як повідомляли Українські Новини, за даними міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова, вже в листопаді 2019 року в Україні зібрали рекордний урожай зернових.

УКАБ прогнозує підвищення врожайності пшениці на 4% до 38,6 ц/га.