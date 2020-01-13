В Еквадорі на острові Галапагос почав вивергатися вулкан

В Еквадорі в неділю вночі, 12 січня, у вулкана Ла-Кумбре на острові Фернандіна на Галапагоських островах почалося нове виверження з виділенням газів і лави. Раніше спостерігалося посилення сейсмічної активності вулкана.

Про це повідомляє El Universo з посиланням на дані Міністерства навколишнього середовища і Національного парку Галапагос.

Останнє виверження було зафіксовано 17 червня. 2018 року.

"На острові Фернандіна ні населення. Виверження вулканів - це природні процеси, які призвели до виникнення островів", - повідомляв міністр навколишнього середовища Рауль Ледесма в Twitter.

Наголошується, що це один з наймолодших островів архіпелагу. Екологічна цінність дуже висока, тому що в його екосистемах мешкають такі унікальні види, як наземні і морські ігуани, змії, ендемічні щури, нелітаючі баклани, пінгвіни та інші.

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Як повідомляли Українські Новини, на Філіппінах через високу активність вулкана евакуйовано тисячі людей.

Крім того, у січні в Мексиці прокинувся один з найбільших у світі вулканів.