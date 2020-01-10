В Мексике проснулся один из крупнейших в мире вулканов

После того, как в Европе случилось извержение самого высого вулкана в мире, в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль, который называют одним из крупнейших в мире. Об этом сообщает Watchers.news. Взрыв произошел в 12:31 9 января. В результате над вулканом появились облака пепла с первоначальным подъемом до 11,3 км над уровнем моря. В окрестностях из-за ЧП объявили желтый уровень опасности. Отмечается, что из-за извержения лава была разбросана на расстояние 1 км от края кратера. Также было зафиксировано вулкано-тектоническое землетрясение. Попокатепетль – это активный стратовулкан, расположенный в 70 км к юго-востоку от столицы Мехико. Он входит в десятку самых высоких в мире. Последнее извержение вулкана началось 25 декабря, однако его пик пришелся на 9 января. В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль chicagotribune.com Как сообщали Українські Новини, , в июне этого года уже "просыпался" Этна. Извержение сопровождается мощными взрывами и растекающейся по окрестностям лавой. В феврале 2019 года из-за извержения вулкана Этна аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов.