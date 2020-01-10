В Мексике проснулся один из крупнейших в мире вулканов

Об этом сообщает Watchers.news.

Взрыв произошел в 12:31 9 января. В результате над вулканом появились облака пепла с первоначальным подъемом до 11,3 км над уровнем моря. В окрестностях из-за ЧП объявили желтый уровень опасности.

Отмечается, что из-за извержения лава была разбросана на расстояние 1 км от края кратера. Также было зафиксировано вулкано-тектоническое землетрясение.

Попокатепетль – это активный стратовулкан, расположенный в 70 км к юго-востоку от столицы Мехико. Он входит в десятку самых высоких в мире. Последнее извержение вулкана началось 25 декабря, однако его пик пришелся на 9 января.

В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль chicagotribune.com​​​

Как сообщали Українські Новини, , в июне этого года уже "просыпался" Этна. Извержение сопровождается мощными взрывами и растекающейся по окрестностям лавой.



В феврале 2019 года из-за извержения вулкана Этна аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов.