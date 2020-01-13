Після вихідних рубль у київських обмінниках подешевшав

У понеділок, 13 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в київських обмінниках банків порівняно з курсом рубля 11 січня, виріс на 2 копійки до 3,46 за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля знизився на 2 копійки до 3,94 за 10 рублів.

Курс рубля на 13 січня в обмінних пунктах Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,48 3,94 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,30 3,86

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зберіг офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 січня, на рівні 23,9677 UAH/USD.

Тим часом, в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.