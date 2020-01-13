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13 січня 2020, понеділок, 10:55 10
Економіка 2020-01-13T11:00:02+02:00
Українські Новини
Акції МХП впали на 6% з початку 2020

Акції МХП впали на 6% з початку 2020

Елена Литвин
котирування на біржі, біржові показники, МХП, Юрій Косюк

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі скоротилися на 6,2%, або на 0,6 долара до 9,1 долара з 2 по 10 січня.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно їм, 2 січня котирування склали 9,7 долара і трималися на цьому рівні до 3 січня, після чого різко впали до 9,02 долара 6 січня.

9 січня котирування незначно зросли - до 9,18 долара, проте вже 10 січня котирування встановилися на рівні 9,1 долара.

Обсяг торгів останньої угоди склав 3,185 тис. доларів.

Акції МХП котируються у формі глобальних депозитарних розписок на біржі з 2008 року.

Як повідомляли Українські Новини, котирування акцій МХП впали на 6,3% до 9,7 долара в 2019 році.

При цьому МХП зацікавлений в купівлі землі.

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