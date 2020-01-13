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13 січня 2020, понеділок, 10:52 10
Фінанси 2020-01-13T10:57:14+02:00
Українські Новини
У грудні грошова база і маса різко зросли

У грудні грошова база і маса різко зросли

Сергій Жолобецький
НБУ, грошова база, грошова маса, готівка, Макропоказники

У грудні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшився на 6,9% до 477,490 млрд гривень.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому в 2019 році грошова база зросла на 9,6% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса в грудні зросла на 7,7% до 1 435,027 млрд гривень, в 2019 році - збільшився на 12,3% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в грудні збільшився на 7,2% до 385,333 млрд гривень.

В 2019 році обсяг готівки збільшився на 6% з 363,629 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року грошова база зросла на 9,2% з 399,1 млрд гривень, а грошова маса виросла на 5,6% з 1 208,859 млрд гривень.

В 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

Всі розрахунки клієнтів банків остаточно перевели на формат IBAN.

Національний банк у період з 8-го по 11-е січня купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

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