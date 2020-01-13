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13 січня 2020, понеділок, 10:30 10
Економіка 2020-01-13T10:35:36+02:00
Українські Новини
Акції Ferrexpo продовжують знижуватися третій тиждень поспіль

Акції Ferrexpo продовжують знижуватися третій тиждень поспіль

Григорий Яковенко
акції компаній, котирування на біржі, Костянтин Жеваго, Ferrexpo

З 2 по 10 січня акції контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилися на 9,5%, або на 0,153 фунта стерлінгів за акцію до 1,456 фунта стерлінгів за акцію, таким чином після передноворічного підвищення, акції компанії продовжують падати.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

2 січня вартість акцій підвищилася до 160,9 пенсів за акцію, 3 січня - знизилася до 155,7 пенсів, 6 січня - підвищилася до 158,2 пенсів.

7 січня вартість акцій підвищилася до 158,5 пенсів за акцію, 8 січня - знизилася до 156,3 пенсів, а 9 січня - знизилася до 147,8 пенсів.

10 січня акції компанії знизилися до 145,6 пенсів за акцію.

Як повідомляли Українські Новини, 2-6 січня вартість акцій компанії Ferrexpo plc знизилася на 4,5% до 1,408 фунта стерлінгів за акцію.

Раніше Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo.

Також Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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