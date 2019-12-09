Акции Ferrexpo продолжают снижаться вторую неделю подряд

2-6 декабря 25-29 стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 4,5% до 1,408 фунта стерлингов за акцию, таким образом продолжая снижаться вторую неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

2 декабря стоимость акций повысилась до 1,474 фунта, 3 декабря снизилась до 1,4 фунта.

4 декабря повысилась до 1,426 фунта, 5 снизилась до 1,398, а 6 декабря стоимость акций повысилась до 1,48 фунта стерлингов.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

Как сообщали Українськi Новини, 25-29 ноября стоимость акций компании Ferrexpo plc снизилась на 1,2% до 1,434 фунта стерлингов за акцию.

Ранее Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo.

Также Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.