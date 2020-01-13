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13 січня 2020, понеділок, 09:03 22
Фінанси 2020-01-13T21:15:09+02:00
Українські Новини
Чиста купівля валюти НБУ на міжбанку минулого тижня склала $118 млн

Чиста купівля валюти НБУ на міжбанку минулого тижня склала $118 млн

Сергій Жолобецький
НБУ, Міжбанк, Валюта, долари, курс гривні

Національний банк у період з 8-го по 11-е січня купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 198 млн доларів, а продано 30 млн доларів.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

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