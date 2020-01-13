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  • На Філіппінах через високу активність вулкану евакуйовано тисячі людей
13 січня 2020, понеділок, 08:31 7
Світ 2020-01-13T08:32:54+02:00
Українські Новини
На Філіппінах через високу активність вулкану евакуйовано тисячі людей

На Філіппінах через високу активність вулкану евакуйовано тисячі людей

Валерия Драгомирова
Виверження вулкану, Тааль, Філіппіни
Вулкан Тааль. Фото: Instagram/afpphoto
Вулкан Тааль. Фото: Instagram/afpphoto

На Філіппінах евакуювали десятки тисяч людей через високу активність вулкана Тааль. Про це повідомляє "DW".

12 січня вулкан Тааль, розташований приблизно в 80 км на південь від столиці Маніла, випустив стовп попелу, висота якого досягла одного кілометра.

Це свідчить про підвищення вулканічної активності, яка може призвести до небезпечного виверження.

Повідомляється, що свої будинки були змушені залишити понад шість тисяч мешканців з найбільш близьких до вулкану населених пунктів. У загальній складності в провінції Батангас в найближчі дні евакуація може торкнутися близько 300 тисяч чоловік. Повідомлень про постраждалих і жертви поки не надходило.

Крім того, в районі вулкана зафіксовано землетрус, магнітуда якого досягла рівня 3,9. Рівень небезпеки в цьому регіоні за день зріс з двох до чотирьох за п'ятибальною шкалою. Аеропорт Маніли тимчасово припинив роботу. За даними сейсмологів, виверження вулкану може відбутися в найближчі години або дні.

 
 
 
 
 
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AFP Photo 📷Bullit Marquez - People take photos of a phreatic explosion from the Taal volcano as seen from the town of Tagaytay in Cavite province, southwest of Manila, on January 12, 2020. #volcano #Taalvolcano

Допис, поширений AFP Photo (@afpphoto)

Як повідомляли Українські Новини, в Мексиці прокинувся один з найбільших у світі вулканів.


Раніше почав вивергатися найвищий вулкан в Європі.

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