На Філіппінах через високу активність вулкану евакуйовано тисячі людей

На Філіппінах евакуювали десятки тисяч людей через високу активність вулкана Тааль. Про це повідомляє "DW".

12 січня вулкан Тааль, розташований приблизно в 80 км на південь від столиці Маніла, випустив стовп попелу, висота якого досягла одного кілометра.

Це свідчить про підвищення вулканічної активності, яка може призвести до небезпечного виверження.

Повідомляється, що свої будинки були змушені залишити понад шість тисяч мешканців з найбільш близьких до вулкану населених пунктів. У загальній складності в провінції Батангас в найближчі дні евакуація може торкнутися близько 300 тисяч чоловік. Повідомлень про постраждалих і жертви поки не надходило.

Крім того, в районі вулкана зафіксовано землетрус, магнітуда якого досягла рівня 3,9. Рівень небезпеки в цьому регіоні за день зріс з двох до чотирьох за п'ятибальною шкалою. Аеропорт Маніли тимчасово припинив роботу. За даними сейсмологів, виверження вулкану може відбутися в найближчі години або дні.

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