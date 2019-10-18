Самый высокий вулкан в Европе начал извергаться

В Италии на острове Сицилии зафиксировали новое извержение вулкана Этна. Об этом сообщает со ссылкой на "ANSA".

"Возрождение энергии во внутренней магме (вулкана - ред.) Этна на острове Сицилия привело к новой фазе извержения из кратеров на вершине", - говорится в сообщении.

Сообщается, что именно поэтому было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании в пятницу, 18 октября.

Some photos from the craters just below #Etna’s #summit. Currently at 3000m altitude. Etna too #active to go an higher. But wow!! pic.twitter.com/bOEAKwoWLe — Tor Bridge High (@torbridgehigh) October 18, 2019

Как сообщали Українські Новини, в июне этого года уже "просыпался" Этна. Извержение сопровождается мощными взрывами и растекающейся по окрестностям лавой.



В феврале 2019 года из-за извержения вулкана Этна аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов.



Ранее на Гаваях мужчина упал в кратер действующего вулкана со 100-метровой высоты. Он остался жив, однако получил серьезные травмы.



Кроме того, индонезийский вулкан Анак Кракатау после извержения уменьшился на две трети.



Также в 2017 году на Бали эвакуировали 10 тысяч человек из-за вулкана Агунг, который был на грани извержения. Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.



