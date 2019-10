Самый высокий вулкан в Европе начал извергаться

"Возрождение энергии во внутренней магме (вулкана - ред.) Этна на острове Сицилия привело к новой фазе извержения из кратеров на вершине", - говорится в сообщении.

Сообщается, что именно поэтому было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании в пятницу, 18 октября.

Some photos from the craters just below #Etna’s #summit. Currently at 3000m altitude. Etna too #active to go an higher. But wow!! pic.twitter.com/bOEAKwoWLe