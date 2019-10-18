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18 октября 2019, пятница, 19:37 94
Европа 2019-10-18T19:38:10+03:00
Українські Новини
Самый высокий вулкан в Европе начал извергаться

Самый высокий вулкан в Европе начал извергаться

Италия, Сицилия, Извержение, Этна, Вулкан Этна
Вулкан Этна
Вулкан Этна "проснулся". Фото: Twitter/LionRebel75

В Италии на острове Сицилии зафиксировали новое извержение вулкана Этна. Об этом сообщает со ссылкой на "ANSA".

"Возрождение энергии во внутренней магме (вулкана - ред.) Этна на острове Сицилия привело к новой фазе извержения из кратеров на вершине", - говорится в сообщении.

Сообщается, что именно поэтому было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании в пятницу, 18 октября.

Как сообщали Українські Новини, в июне этого года уже "просыпался" Этна. Извержение сопровождается мощными взрывами и растекающейся по окрестностям лавой. 

В феврале 2019 года из-за извержения вулкана Этна аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов.

Ранее на Гаваях мужчина упал в кратер действующего вулкана со 100-метровой высоты. Он остался жив, однако получил серьезные травмы. 

Кроме того, индонезийский вулкан Анак Кракатау после извержения уменьшился на две трети.

Также в 2017 году на Бали эвакуировали 10 тысяч человек из-за вулкана Агунг, который был на грани извержения. Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.

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