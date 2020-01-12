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12 січня 2020, неділя, 21:16 3
Зовнішня політика 2020-01-12T21:17:28+02:00
Українські Новини
Путін і Макрон поговорили про Донбас та Сирію

Путін і Макрон поговорили про Донбас та Сирію

Валерия Драгомирова
Путін, Еммануель Макрон, Донбас, сирія
Путін і Макрон на Нормандській зустрічі. Фото з сайту Кремля
Путін і Макрон на Нормандській зустрічі. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін і Президент Франції Еммануель Макрон в неділю, 12 січня, обговорили конфлікт на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента Росії, передають Українські Новини.

У зв'язку із напруженою ситуацією навколо Ірану Президенти Росії і Франції відзначили необхідність прояву усіма сторонами стриманості і висловилися на користь продовження зусиль, спрямованих на збереження спільного всеосяжного плану дій.

Також детально була розглянута лівійська проблематика. Зазначається, що в контексті російсько-турецьких домовленостей, досягнутих 8 січня в Стамбулі, підкреслена важливість дотримання обома сторонами конфлікту оголошеного з 12 січня режиму припинення вогню.

Також підтверджено готовність сприяти політико-дипломатичному врегулюванню кризи, висловлено намір всіляко сприяти успішному проведенню запланованої в Берліні міжнародної конференції щодо Лівії.

Серед іншого, порушувалися тематика нібито "внутрішньоукраїнського" конфлікту на Донбасі та стану справ у Сирії.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі у суботу, 11 січня, мали намір обговорити, серед іншого, питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

Раніше Туреччина обіцяла підняти питання деокупації Криму в ході візиту Путіна.

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