Путін і Макрон поговорили про Донбас та Сирію

Президент Росії Володимир Путін і Президент Франції Еммануель Макрон в неділю, 12 січня, обговорили конфлікт на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента Росії, передають Українські Новини.



У зв'язку із напруженою ситуацією навколо Ірану Президенти Росії і Франції відзначили необхідність прояву усіма сторонами стриманості і висловилися на користь продовження зусиль, спрямованих на збереження спільного всеосяжного плану дій.



Також детально була розглянута лівійська проблематика. Зазначається, що в контексті російсько-турецьких домовленостей, досягнутих 8 січня в Стамбулі, підкреслена важливість дотримання обома сторонами конфлікту оголошеного з 12 січня режиму припинення вогню.



Також підтверджено готовність сприяти політико-дипломатичному врегулюванню кризи, висловлено намір всіляко сприяти успішному проведенню запланованої в Берліні міжнародної конференції щодо Лівії.



Серед іншого, порушувалися тематика нібито "внутрішньоукраїнського" конфлікту на Донбасі та стану справ у Сирії.



Як повідомляли Українські Новини, Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі у суботу, 11 січня, мали намір обговорити, серед іншого, питання врегулювання конфлікту на Донбасі.



Раніше Туреччина обіцяла підняти питання деокупації Криму в ході візиту Путіна.