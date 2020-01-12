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12 січня 2020, неділя, 20:49 9
Суспільство 2020-01-12T21:15:01+02:00
Українські Новини
Українці зможуть отримувати зарплату на картку у будь-якому вибраному банку, - Нацбанк

Українці зможуть отримувати зарплату на картку у будь-якому вибраному банку, - Нацбанк

Валерия Драгомирова
Нацбанк, Зарплатні картки, Оплата праці
Нацбанк
Нацбанк

Нацбанк заборонив нав'язувати працівникам зарплатні картки конкретного банку. Регулятор розіслав по банківській системі лист, в якому вимагає забезпечити виплату зарплат українцям на рахунки обраних ними банків. Вибраних саме людьми, а не роботодавцями. Про це повідомляє "Страна".

У НБУ впевнені, що це можливо зробити після того, як наша країна перейшла на міжнародний стандарт нумерації банківських рахунків IBAN.


"З введенням в Україні міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) клієнт банку (роботодавець) має можливість формувати реєстр на зарахування заробітної плати працівникам підприємства (організації, установи) із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, в тому числі на рахунок, який працівник відкрив у банку за власним вибором", - йдеться в листі Національного банку україни №57-0007/67106 ("Щодо удосконалення порядку виплати заробітної плати"), який опинився в розпорядженні "Страни".

У ньому НБУ підкреслив право кожного працюючого громадянина на вибір банку, і обов'язок підприємства щодо сплати банківських комісій за людину при виплаті зарплати. Він послався на ст. 24 закону "Про оплату праці".

Як повідомляли Українські Новини, з початку року в Україні заборгованість із зарплати зросла на 40%.

Крім того, бюджетники і пенсіонери зможуть отримувати виплати на картку будь-якого банку.

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