Українці зможуть отримувати зарплату на картку у будь-якому вибраному банку, - Нацбанк

Нацбанк заборонив нав'язувати працівникам зарплатні картки конкретного банку. Регулятор розіслав по банківській системі лист, в якому вимагає забезпечити виплату зарплат українцям на рахунки обраних ними банків. Вибраних саме людьми, а не роботодавцями. Про це повідомляє "Страна".

У НБУ впевнені, що це можливо зробити після того, як наша країна перейшла на міжнародний стандарт нумерації банківських рахунків IBAN.



"З введенням в Україні міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) клієнт банку (роботодавець) має можливість формувати реєстр на зарахування заробітної плати працівникам підприємства (організації, установи) із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, в тому числі на рахунок, який працівник відкрив у банку за власним вибором", - йдеться в листі Національного банку україни №57-0007/67106 ("Щодо удосконалення порядку виплати заробітної плати"), який опинився в розпорядженні "Страни".



У ньому НБУ підкреслив право кожного працюючого громадянина на вибір банку, і обов'язок підприємства щодо сплати банківських комісій за людину при виплаті зарплати. Він послався на ст. 24 закону "Про оплату праці".



Як повідомляли Українські Новини, з початку року в Україні заборгованість із зарплати зросла на 40%.



Крім того, бюджетники і пенсіонери зможуть отримувати виплати на картку будь-якого банку.