Єлизавета II скликає кризову нараду, щоб обговорити майбутнє принца Гаррі

Королева Британії Єлизавета II скликала кризові сімейні збори, щоб обговорити рішення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл піти з королівської сім'ї.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.



Повідомляється, що королева, принц Уельський, герцог Кембриджський і герцог Сассекський зберуться разом в резиденції Сандрингем в понеділок.



Це буде їх перша особиста бесіда з тих пір, як герцог і герцогиня Сассекські заявили про свої наміри відійти від виконання обов'язків старших членів королівської сім'ї.



За інформацією джерела, після серії зустрічей і консультацій, проведених протягом останніх декількох днів, сім'я планує розглянути цілий ряд можливостей. Члени королівської родини планують прийняти до відома думки, викладені принцом Гаррі і його дружиною на цьому тижні.



Нагадаємо, 8 січня Гаррі і Меган опублікували заяву, в якій йдеться про те, що вони планують зняти з себе обов'язки "старших" членів королівської сім'ї і працювати, щоб стати фінансово незалежними, "продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву".



Раніше повідомлялося, що дружина принца Гаррі хоче народити другу дитину в США.