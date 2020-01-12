підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новини
  • Життя
  • Єлизавета II скликає кризову нараду, щоб обговорити майбутнє принца Гаррі
12 січня 2020, неділя, 20:16 6
Життя 2020-01-12T21:00:01+02:00
Українські Новини
Єлизавета II скликає кризову нараду, щоб обговорити майбутнє принца Гаррі

Єлизавета II скликає кризову нараду, щоб обговорити майбутнє принца Гаррі

Валерия Драгомирова
Єлизавета II, принц Гаррі, Меган Маркл
Королева Єлизавета II. Скріншот Youtube/The Royal Family
Королева Єлизавета II. Скріншот Youtube/The Royal Family

Королева Британії Єлизавета II скликала кризові сімейні збори, щоб обговорити рішення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл піти з королівської сім'ї.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.


Повідомляється, що королева, принц Уельський, герцог Кембриджський і герцог Сассекський зберуться разом в резиденції Сандрингем в понеділок.

Це буде їх перша особиста бесіда з тих пір, як герцог і герцогиня Сассекські заявили про свої наміри відійти від виконання обов'язків старших членів королівської сім'ї.

За інформацією джерела, після серії зустрічей і консультацій, проведених протягом останніх декількох днів, сім'я планує розглянути цілий ряд можливостей. Члени королівської родини планують прийняти до відома думки, викладені принцом Гаррі і його дружиною на цьому тижні.

Нагадаємо, 8 січня Гаррі і Меган опублікували заяву, в якій йдеться про те, що вони планують зняти з себе обов'язки "старших" членів королівської сім'ї і працювати, щоб стати фінансово незалежними, "продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву".

Раніше повідомлялося, що дружина принца Гаррі хоче народити другу дитину в США.

Більше новин про: Єлизавета II принц Гаррі Меган Маркл

Новини
Путін і Макрон поговорили про Донбас та Сирію 21:16
Українці зможуть отримувати зарплату на картку у будь-якому вибраному банку, - Нацбанк 20:49
Вакарчук повертається з Таїланду, де відпочивав увесь час кризи зі збитим українським літаком в Ірані 18:35
Японський мільярдер оголосив конкурс: шукає дівчину для польоту з ним на Місяць 17:38
Затриманий Ігор Редькін, громадянин України 1964 року народження. Фото: Страна
З'явилося ім'я і фото ймовірного вбивці Аміни Окуєвої, - ЗМІ 16:56
більше новин
Покарання винних, компенсації і вибачення: Зеленський висунув вимоги до Ірану 09:17
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: три бійця ЗСУ поранені 08:44
Іран оприлюднить свою версію катастрофи з літаком МАУ 11 січня 22:30
Державний цинізм вищої міри: в соцмережах обговорюють виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані 08:07
більше новин
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
Знайдені вбивці Аміни Окуєвої 14:18
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Інформація про авіакатастрофу в Ірані, надана США та іншими країнами, засекречена, - Пристайко 21:57 Доповнено
Після різкого падіння, гривня знову перейшла до зростання: курс НБУ на вихідні 05:30
Киянам доведеться платити більше: у платіжках за воду з'явиться нова графа 05:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok