Вакарчук повертається з Таїланду, де відпочивав увесь час кризи зі збитим українським літаком в Ірані

Лідер групи "Океан Ельзи" і за сумісництвом народний депутат України, лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук сьогодні повертається з Таїланду, де відпочивав на новорічних канікулах разом з дружиною під час кризи зі збитим українським літаком в Ірані. Про це повідомив депутат Ради Олександр Дубинський у своєму Telegram-каналі.

"Вакарчук

Виліт 12.01 А_П:: Бангкок(BKK)-Київ(KBP), PS4272

виліт 22:40

04:45 прибуття 13 січня

Можна зустріти лідера нації квітами і піснями", - написав Дубинський в своєму каналі.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук відпочиває на дикому пляжі в Таїланді, в той час, як вся Україна стежить за трагедією з літаком МАУ в Ірані.

Також з'явилося фото, як Вакарчук на дикому пляжі в Таїланді відпочиває від робочих буднів.