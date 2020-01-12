Вакарчук повертається з Таїланду, де відпочивав увесь час кризи зі збитим українським літаком в Ірані

Лідер групи "Океан Ельзи" і за сумісництвом народний депутат України, лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук сьогодні повертається з Таїланду, де відпочивав на новорічних канікулах разом з дружиною під час кризи зі збитим українським літаком в Ірані. Про це повідомив депутат Ради Олександр Дубинський у своєму Telegram-каналі. "Вакарчук Виліт 12.01 А_П:: Бангкок(BKK)-Київ(KBP), PS4272 виліт 22:40 04:45 прибуття 13 січня Можна зустріти лідера нації квітами і піснями", - написав Дубинський в своєму каналі. Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук відпочиває на дикому пляжі в Таїланді, в той час, як вся Україна стежить за трагедією з літаком МАУ в Ірані. Також з'явилося фото, як Вакарчук на дикому пляжі в Таїланді відпочиває від робочих буднів.