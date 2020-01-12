Київський метрополітен перевіз півмільярда пасажирів у 2019

У 2019 комунальне підприємство "Київський метрополітен" перевезло 495,3 млн пасажирів, що на 700 тис. менше, ніж роком раніше.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

Найбільш завантаженою в 2019 році стала станція "Академмістечко" (21,3 млн пасажирів), найменш завантаженою - станція "Дніпро", яка прийняла 938,6 тис. людей.

На червоній лінії метрополітену було перевезено 203,176 млн людей, другою за завантаженістю залишилася синя лінія - 173,2 млн пасажирів.

Максимальний пасажиропотік на синій лінії спостерігався на станції "Мінська" (понад 17 млн ​​за рік), мінімальний - на станції "Поштова площа" (4,9 млн).

Зеленою линією в 2019 році скористалися майже 118,8 млн пасажирів, найбільший пасажиропотік зафіксовано на станціях "Лук'янівська" (14 млн пасажирів) і "Позняки" (14,8 млн), найменше на цій лінії користуються станцією "Червоний хутір" (1,8 млн пасажирів).

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