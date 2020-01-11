Офіс Генпрокурора розслідує авіакатастрофу в Ірані як умисне вбивство

Офіс Генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину, щодо якої розслідується загибель людей в результаті авіакатастрофи літака української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"(МАУ) в Тегерані (Іран).

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора, передають Українські Новини.

"За результатами обробки даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії, і, враховуючи визнання Іраном збиття літака авіакомпанії МАУ військовими цієї країни, Офісом Генерального прокурора прийнято рішення про зміну кваліфікації кримінального злочину у якій відкрито провадження. Слідство триватиме за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака", - йдеться в ньому.

Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, повинні повернути вже на наступному тижні.

Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня. При цьому командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що іранські військові сили КВІР помилково збили літак авіакомпанії МАУ.