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11 січня 2020, субота, 22:16 21
Зовнішня політика 2020-01-11T23:09:29+02:00
Українські Новини
Іран офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака МАУ

Іран офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака МАУ

Надежда Комендантова
Володимир Зеленський, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Іран, вибачення
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news

Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це йдеться у відеозверненні Президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

"Тільки що я провів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Рухані, він приніс офіційні вибачення всій Україні і родичам загиблих і визнав факт того, що Іраном було збито український Boeing 737", - сказав він.

Зеленський відзначив професійну роботу українських експертів на місці катастрофи та подякував міжнародних партнерів за сприяння і підтримку.

"Я хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані. Вони працюють і продовжують працювати самовіддано, ретельно і цілодобово. Їх високий професіоналізм та оперативність, переконливі попередні висновки і докази, виявлені в Тегерані, не дозволили приховати правду. І сьогодні керівництво Ірану визнало факт збивання українського літака і свою провину в авіакатастрофі. Цьому також сприяла і підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція міжнародного співтовариства. За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великобританії, міжнародним організаціям від імені українського народу", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що домовився з Президентом Ірану про максимально швидку ідентифікацію загиблих і повернення їх в Україну, про початок спільної роботи з розшифрування бортових самописців ("чорних ящиків"), про повну юридичну та технічну взаємодію, включаючи питання отримання компенсації.

Зеленський зазначив, що уряд надасть фінансову допомогу сім'ям загиблих і держава буде всебічно сприяти отриманню ними компенсації від перевізника, страхових компаній та Ірану.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. У результаті катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.

У той же час, після заяви влади в Ірані почалися антиурядові протести.

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