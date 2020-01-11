Рухані подзвонив Зеленському: Іран обіцяє покарати винних в авіакатастрофі та повернути тіла загиблих

Тіла українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані, повинні повернути вже на наступному тижні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані.

Розмова відбулася за ініціативою іранської сторони.

Згідно з повідомленням, Рухані висловив співчуття українському народу і сім'ям загиблих внаслідок авіакатастрофи рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", він вибачився від іранської сторони за трагедію, що забрала 176 людських життів.

Глава Ісламської Республіки Іран повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї країни.

Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофі будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшого ефективного співробітництва у юридичної та технічної площинах.

"Визнання "ракетної версії" як причини катастрофи відкрило шлях для продовження його розслідування без будь-яких затримок і перешкод. Чекаю на подальшу конструктивну взаємодію з Іраном у відповідності з нормами міжнародного права", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що екіпаж збитого літака діяв у суворій відповідності з міжнародними льотними правилами та інструкціями.

Він зазначив, що необхідно якнайшвидше ідентифікувати і повернути тіла українських громадян на батьківщину.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб вже наступного тижня - до 19 січня - тіла загиблих повернули в Україну, щоб їх рідні могли з ними попрощатися", - підкреслив Президент України.

Рухані запевнив, що вже сьогодні вночі дасть відповідні доручення, щоб репатріація тел відбулася якомога швидше.

Згідно з повідомленням, Міністерство закордонних справ України негайно направить Ірану ноту з чітким переліком всіх наступних кроків, у тому числі - юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій, при цьому іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. У результаті катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.Також серед загиблих пасажирів були 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, за 3 - Німеччини і Великобританії. При цьому командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що іранські військові сили КВІР помилково збили літак авіакомпанії МАУ.

У той же час, після заяви влади в Ірані почалися антиурядові протести.