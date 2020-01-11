Сьогодні в західні та північні області країни увірветься штормовий вітер

11 січня ввечері і 12 січня вночі в західних і північних областях України, а також у Києві та Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м\/с. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "За даними Укргідрометцентру, ввечері 11 січня та вночі 12 січня у західних і північних областях України, у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м\/с", - йдеться в повідомленні. У КМДА нагадали основні правила поведінки у разі сильного вітру: - всі вікна щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; - на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев; - у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті ; - уникати великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними транспорт. Як повідомляли Українські Новини, на вихідних всю Україну накриють дощі, місцями зі снігом. Тим часом 2019 рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, середня температура повітря в Києві досягла 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.