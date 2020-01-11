Іранські ЗМІ опублікували відео з моментом запуску ракети в літак МАУ

Іранські ЗМІ поширили відео можливого запуску ракети в літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Відео опубліковано на сторінці Iran News Wire в Twitter.

"Відео показує запуск ракети режиму Ірану проти українського комерційного авіалайнера рейсу # PT752, в результаті якого загинуло 176 чоловік. Людина, яка опублікувала відео, сказала, що не виступала з цим записом раніше через страх перед органами безпеки режиму", - йдеться в повідомленні.

На відео видно старт ракети, а також різкий спалах світла.

Video shows the #Iran regime's rocket launch against the Ukranian commercial airliner, flight #PT752, that killed 176 people. The person who published the video said he hadn't come forward with the footage before due to fear from the regime's security institutions. pic.twitter.com/zKsC2PGQkU — Iran News Wire (@IranNW) 11 января 2020 г.

Як повідомляли Українські Новини, іранський генерал розповів, що помилково збили літак МАУ. За його словами, система ППО прийняла цивільний літак за крилату ракету.



Тим часом Зеленський наполягає на "повному визнанні провини" Ірану за те, що збили український літак МАУ.