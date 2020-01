Іранські ЗМІ опублікували відео з моментом запуску ракети в літак МАУ

"Відео показує запуск ракети режиму Ірану проти українського комерційного авіалайнера рейсу # PT752, в результаті якого загинуло 176 чоловік. Людина, яка опублікувала відео, сказала, що не виступала з цим записом раніше через страх перед органами безпеки режиму", - йдеться в повідомленні.

На відео видно старт ракети, а також різкий спалах світла.

