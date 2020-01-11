підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
11 січня 2020, субота, 16:34 21
Зовнішня політика 2020-01-11T18:15:02+02:00
Українські Новини
Іранський генерал розповів, як збили літак МАУ

Іранський генерал розповів, як збили літак МАУ

Валерия Драгомирова
авіакатастрофа, Крах літака, Іран, МАУ
Крах літака МАУ в Ірані. Фото:@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото:@isna_farsi

Іранські військові сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) помилково збили літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомляють іранські ЗМІ з посиланням на командувача Військово-повітряними силами КВІР Аміра Алі Хаджизаде, передають Українські Новини.

Хаджизаде на спеціальній прес-конференції 11 січня підтвердив, що український літак був збитий військовими КВІР біля Тегерана 8 січня.

Він розповів, що система ППО прийняла цивільний літак за крилату ракету.

"Система ППО була розміщена на базі КВІР за кілька годин до катастрофи, в 9 вечора 7 січня (літак був збитий рано вранці 8 січня). Оператор побачив, що рухається об'єкт. Система працювала з перешкодами, мережа була зайнята, і у нього не було підтвердження з боку. У цій ситуації він повинен прийняти рішення протягом 5 секунд і, на жаль, він зробив неправильний вибір", – визнав генерал.

За його словами, сам він хотів померти, коли дізнався про те, що сталося, і віддає свою честь "в Божі руки".

"Ми беремо на себе відповідальність за те, що сталося, і готові прийняти будь-які рішення з боку влади, якій підкоряємося", – заявив військовий.

Він також сказав, що представники Управління цивільної авіації Ірану, які раніше заявляли, що український літак не був збитий в результаті ракетного удару, "діяли на підставі отриманої ними інформації" і не знали про інцидент з ракетою.

"Вони не винні. Це ми винні", – сказав Хаджизаде.

Також, за його словами, коли була сформована комісія для розслідування інциденту, вона була "ізольована", і керівництво КВІР кілька діб "не могло нічого їй повідомити".

Генерал поклав на США часткову відповідальність за подію.

"Ймовірність конфлікту була безпрецедентною. Сили з обох сторін були напоготові на 100%. Американці оголосили, що будуть наносити удари по Ірану, тому всі наступальні і оборонні підрозділи Ірану були на 100% пильні", - пояснив він.

Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

Тим часом Зеленський наполягає на "повному визнанні провини" Ірану за те, що збили український літак МАУ. А також очікує притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих і виплат компенсацій.

Більше новин про: авіакатастрофа Крах літака Іран МАУ

Новини
Учасник конкурсу ДБР вимагає заборонити його проведення через суд 18:21 Документ
ДБР сформував підрозділ із розслідування "справ Майдану" 17:59
Іранські ЗМІ опублікували відео з моментом запуску ракети в літак МАУ 17:42
У "Борисполі" затримали мешканку Сум при спробі ввезення з ЄС партії екстазі 17:15
Курс гривні на міжбанку знизився до 23,98 UAH/USD 16:48
більше новин
Вакарчук проводить новорічні канікули на пляжах Таїланду, з'явилися фото і відео 13:33
На виконання ініційованого Зеленським меморандуму ВР може скасувати "маржу Холодова", - ЗМІ 10:43
У 2019 році великий бізнес збільшив відрахування до бюджету на 12%, - ДПС 13:39
США передали Україні важливі дані про катастрофу літака МАУ в Ірані, - МЗС 13:30
Фінансовим директором "Дарниці" стала Наталія Барановська 14:19
більше новин
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати докази про причини катастрофи Boeing-737 в Ірані 09:52
Справа про вбивство Шеремета: арешт Антоненка суд залишив в силі, попри аргументи адвокатів 17:03
Українці стали рідше відчувати стрес, - соцопитування 20:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok