Іранський генерал розповів, як збили літак МАУ

Іранські військові сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) помилково збили літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомляють іранські ЗМІ з посиланням на командувача Військово-повітряними силами КВІР Аміра Алі Хаджизаде, передають Українські Новини.



Хаджизаде на спеціальній прес-конференції 11 січня підтвердив, що український літак був збитий військовими КВІР біля Тегерана 8 січня.



Він розповів, що система ППО прийняла цивільний літак за крилату ракету.



"Система ППО була розміщена на базі КВІР за кілька годин до катастрофи, в 9 вечора 7 січня (літак був збитий рано вранці 8 січня). Оператор побачив, що рухається об'єкт. Система працювала з перешкодами, мережа була зайнята, і у нього не було підтвердження з боку. У цій ситуації він повинен прийняти рішення протягом 5 секунд і, на жаль, він зробив неправильний вибір", – визнав генерал.



За його словами, сам він хотів померти, коли дізнався про те, що сталося, і віддає свою честь "в Божі руки".



"Ми беремо на себе відповідальність за те, що сталося, і готові прийняти будь-які рішення з боку влади, якій підкоряємося", – заявив військовий.



Він також сказав, що представники Управління цивільної авіації Ірану, які раніше заявляли, що український літак не був збитий в результаті ракетного удару, "діяли на підставі отриманої ними інформації" і не знали про інцидент з ракетою.



"Вони не винні. Це ми винні", – сказав Хаджизаде.



Також, за його словами, коли була сформована комісія для розслідування інциденту, вона була "ізольована", і керівництво КВІР кілька діб "не могло нічого їй повідомити".



Генерал поклав на США часткову відповідальність за подію.



"Ймовірність конфлікту була безпрецедентною. Сили з обох сторін були напоготові на 100%. Американці оголосили, що будуть наносити удари по Ірану, тому всі наступальні і оборонні підрозділи Ірану були на 100% пильні", - пояснив він.



Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.



Тим часом Зеленський наполягає на "повному визнанні провини" Ірану за те, що збили український літак МАУ. А також очікує притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих і виплат компенсацій.