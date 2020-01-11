Я просив би багато за те, що вони зробили, - віце-президент МАУ про компенсацію за збитий літак

Віце-президент авіакомпанії МАУ Ігор Сосновський, говорячи про компенсацію з боку Ірану за збитий 8 січня літак заявив, що просив би багато за те, що вони зробили. Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.



"Я просив би багато за те, що вони зробили", - сказав Ігор Сосновський.



При цьому він не уточнив, про яку суму може йти мова.



Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив літак МАУ ракетою.

8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. У результаті катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України. Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - Великобританії та Німеччини.



Крім того, Зеленський наполягає на "повному визнанні провини" Ірану за те, що збили український літак МАУ. Також президент очікує притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих і виплат компенсацій.