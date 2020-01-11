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11 січня 2020, субота, 14:59 10
Суспільство 2020-01-11T16:00:02+02:00
Українські Новини
Я просив би багато за те, що вони зробили, - віце-президент МАУ про компенсацію за збитий літак

Я просив би багато за те, що вони зробили, - віце-президент МАУ про компенсацію за збитий літак

Валерия Драгомирова
Ігор Сосновський, Іран, МАУ
Літак МАУ
Літак МАУ

Віце-президент авіакомпанії МАУ Ігор Сосновський, говорячи про компенсацію з боку Ірану за збитий 8 січня літак заявив, що просив би багато за те, що вони зробили. Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.


"Я просив би багато за те, що вони зробили", - сказав Ігор Сосновський.

При цьому він не уточнив, про яку суму може йти мова.

Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив літак МАУ ракетою.

8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. У результаті катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України. Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - Великобританії та Німеччини.

Крім того, Зеленський наполягає на "повному визнанні провини" Ірану за те, що збили український літак МАУ. Також президент очікує притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих і виплат компенсацій.

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