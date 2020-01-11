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11 січня 2020, субота, 14:05 11
Політика 2020-01-11T15:45:01+02:00
Українські Новини
Загроз при відльоті літака з Ірану не було: в МАУ розкрили деталі польоту

Загроз при відльоті літака з Ірану не було: в МАУ розкрили деталі польоту

Надежда Комендантова
МАУ, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані
Катастрофа літака МАУ. Фото: Офіс Президента
Катастрофа літака МАУ. Фото: Офіс Президента

"Міжнародні авіалінії України" заявляють, що жодних загроз при вильоті 8 січня літака "Тегеран - Київ" з Ірану не було.

Про це повідомив на брифінгу президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне, передають Українські Новини.

"Ніяких загроз при вильоті з Ірану не було", - сказав він.

За його словами, ніякої інформації про загрози ні від українських, ні від іранської влади не було.

Також не було ніяких заборон на польоти до/із Ірану.

Віце-президент МАУ Ігор Сосновський повідомив, що літак МАУ не відхилявся від маршруту і після аварії літака аеропорт Тегерана продовжив роботу в штатному режимі.

Також Сосновський вважає безвідповідальністю влади Ірану відсутність заборони на польоти пасажирських літаків в іранському повітряному просторі у зв'язку з ескалацією ситуації з США.

"Це абсолютна безвідповідальність", - сказав він.

За його словами, у зв'язку з ескалацією ситуації між Іраном і США польоти в іранському повітряному просторі повинні були бути заборонені.

Також він повідомив, що після авіакатастрофи літака МАУ не буде нічого міняти, а продовжувати ті процеси, які започаткувала і проводить.

Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив літак МАУ ракетою.

8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України. Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, за 3 - Німеччини і Великобританії.

Тим часом, Гончарук розповів про хід розслідування.

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