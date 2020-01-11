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11 января 2020, суббота, 13:34 29
Политика 2020-01-11T13:40:16+02:00
Українські Новини
Авиакатастрофа в Иране: Гончарук рассказал о ходе расследования

Авиакатастрофа в Иране: Гончарук рассказал о ходе расследования

Надежда Комендантова
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Алексей Гончарук, Расследование
Катастрофа самолета МАУ. Фото: Офис Президента
Катастрофа самолета МАУ. Фото: Офис Президента

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что признание Ираном вины в крушении самолета МАУ является важным шагом в процессе расследования авиакатастрофы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит. Это важный шаг в процессе расследования, которое идет до сих пор. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины", - заявил Гончарук.

По его словам, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией, и уже совместно с Организацией гражданской авиации Ирана осмотрели найденные "черные ящики" и место хранения фрагментов самолета.

Также была проведена раскладка фрагментов самолета Boeing-737-800 с целью установления полноты найденных частей воздушного судна.

Кроме того, собраны образцы ДНК родственников погибших в авиакатастрофе.

"Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины. Боль трагедии не пройдет. Мы искренне сочувствуем близким. Украина сделает все для раскрытия всех деталей трагедии и окажет поддержку семьям погибших",- подчеркнул глава правительства.

Тем временем, Офис Президента Украины опубликова фото улик по делу. 

Катастрофа самолета МАУ. Фото: Офис ПрезидентаКатастрофа самолета МАУ. Фото: Офис Президента

Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил самолет МАУ ракетой.

8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины. Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Тем временем, Зеленский выдвинул требования к Ирану за сбивание украинского самолета. 

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