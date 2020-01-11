Авіакатастрофа в Ірані: Гончарук розповів про хід розслідування

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що визнання Іраном провини в аварії літака МАУ є важливим кроком у процесі розслідування авіакатастрофи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Іран заявив, що український пасажирський літак був збитий. Це важливий крок у процесі розслідування, яке триває досі. Наші експерти продовжують роботу на місці трагедії з метою детального розслідування причин і остаточного встановлення істини", - заявив Гончарук.

За його словами, українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов'язаних з трагедією, і вже спільно з Організацією цивільної авіації Ірану оглянули знайдені "чорні ящики" і місце зберігання фрагментів літака.

Також була проведена розкладка фрагментів літака Boeing-737-800 з метою встановлення повноти знайдених частин повітряного судна.

Крім того, зібрані зразки ДНК родичів загиблих в авіакатастрофі.

"Працюємо над тим, щоб завершити ідентифікацію і швидше провести репатріацію тіл загиблих громадян України. Біль трагедії не пройде. Ми щиро співчуваємо рідним. Україна зробить все для розкриття всіх деталей трагедії і надасть підтримку сім'ям загиблих",- підкреслив глава уряду.

Тим часом, Офіс Президента України опублікував фото доказів у справі.

Катастрофа літака МАУ. Фото: Офіс Президента

Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив літак МАУ ракетою.

8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України. Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, за 3 - Німеччини і Великобританії.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Тим часом, Зеленський висунув вимоги до Ірану за збиття українського літака.