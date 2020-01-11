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11 січня 2020, субота, 13:04 4
Президент 2020-01-11T13:27:51+02:00
Українські Новини
Катастрофа літака МАУ: Зеленський звернеться до українського народу

Катастрофа літака МАУ: Зеленський звернеться до українського народу

Надежда Комендантова
Володимир Зеленський, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані
Володимир Зеленський. Скріншот: YouTube/Офіс Президента
Володимир Зеленський. Скріншот: YouTube/Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський має намір в суботу після 17:00 звернутися до українського народу у зв'язку з визнанням Іраном провини в аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в районі Тегерана 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.

"В суботу, 11 січня, Президент Володимир Зеленський звернеться до українського народу щодо ситуації зі збиванням літака МАУ в Тегерані", - йдеться в повідомленні.

Відеозвернення відбудеться після консультацій глави держави з групою українських фахівців, які працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами і телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухани, який запланований на 17:00 в суботу.

Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив літак МАУ ракетою.

8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України. Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, за 3 - Німеччини і Великобританії.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Тим часом, Зеленський висунув вимоги до Ірану за збиття українського літака.

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