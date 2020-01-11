Президент Ірану пообіцяв притягнути до відповідальності винних у знищенні українського Boeing

В той час, як Іран офіційно визнав, що помилково збив український літак, президент країни Рухані назвав "великою трагедією" катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил прийшло до висновку, що, на жаль, ракети, випущені внаслідок людської помилки, що призвели до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей. Слідство триває, щоб визначити і переслідувати винних у цій великій трагедії і непростимою помилкою", - написав Рухані.

"Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю трагічну помилку. Мої думки і молитви з усіма сім'ями, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - додав іранський президент.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Тим часом, Зеленський висунув вимоги до Ірану за збиття українського літака.