Зеленський знову обговорив з Трюдо розслідування катастрофи літака МАУ

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо необхідність зменшити кількість спекуляцій з розслідування причин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані (Іран) 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський і Трюдо обговорили по телефону ситуацію з розслідування причин катастрофи літака в Ірані.

Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії та всіляко сприяти проведенню об'єктивного і всебічного розслідування.

Вони погодилися, що у вивченні інформації повинен бути ретельний підхід, а також тісне співробітництво міжнародних партнерів в обміні даними.

Зеленський повідомив, що знаходиться на зв'язку з різними державами.

Українські експерти аналізують отримані дані, всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Президент України підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню та надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака і "чорних ящиків".

Як повідомляли Українські Новини, у той час як Україна одержала доступ до чорних скриньок, Європейська комісія заявила, що на даному етапі розслідування катастрофи літака МАУ під Тегераном немає переконливих доказів щодо причини падіння українського лайнера.

8 січня всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані, який незабаром після вильоту до Києва з аеропорту зазнав аварії.