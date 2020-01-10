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  • Зеленський знову обговорив з Трюдо розслідування катастрофи літака МАУ
10 січня 2020, пʼятниця, 21:30 11
Політика 2020-01-10T21:31:11+02:00
Українські Новини
Зеленський знову обговорив з Трюдо розслідування катастрофи літака МАУ

Зеленський знову обговорив з Трюдо розслідування катастрофи літака МАУ

Влада Билоус
Влада Билоус
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Падіння літака, Президент Володимир Зеленський, Джастін Трюдо

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо необхідність зменшити кількість спекуляцій з розслідування причин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані (Іран) 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський і Трюдо обговорили по телефону ситуацію з розслідування причин катастрофи літака в Ірані.

Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії та всіляко сприяти проведенню об'єктивного і всебічного розслідування.

Вони погодилися, що у вивченні інформації повинен бути ретельний підхід, а також тісне співробітництво міжнародних партнерів в обміні даними.

Зеленський повідомив, що знаходиться на зв'язку з різними державами.

Українські експерти аналізують отримані дані, всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Президент України підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню та надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака і "чорних ящиків".

Як повідомляли Українські Новини, у той час як Україна одержала доступ до чорних скриньок, Європейська комісія заявила, що на даному етапі розслідування катастрофи літака МАУ під Тегераном немає переконливих доказів щодо причини падіння українського лайнера.

8 січня всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані, який незабаром після вильоту до Києва з аеропорту зазнав аварії.

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