Українці другий день не можуть вилетіти з Італії через борги лоукостера

Пасажири італійської авіакомпанії Ernest Airlines з України вже дві доби не можуть вилетіти з Італії до Києва через борги авіакомпанії перед аеропортом "Київ" ім. Ігоря Сікорського.

Про це заявив юрист-консультант Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) Володимир Біленький, передає "Страна".

"Наші громадяни – 160 пасажирів – не можуть вже дві доби вилетіти з Італії додому... За інформацією, яку озвучила хендлинговая компанія в аеропорту Неаполя, Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не приймає літаків з-за боргів...", - написав він.

Люди в залі очікування. Фото: Facebook/Володимир Беленкий

Джерела в аеропорту підтвердили заборгованість авіакомпанії за обслуговування повітряних суден перед аеропортом.

Як зазначає Біленький, спочатку був скасований рейс Ernest Airlines з Одеси та інших міст у Рим, людям запропонували полетіти іншим рейсом Неаполь-Київ, однак пасажири не можуть вилетіти і з Неаполя.

"Рейс повинен був полетіти 9 січня о 15:00, потім до 17:00, потім в 21:00... В результаті людина розгорнули біля гейта, сказали забирати валізи, рейс скасовано. Довго вирішували з розселенням, і хто за це буде платити... Сьогодні 10 січня рейс мав вилетіти о 9:00, усі знову дійшли до гейтів і знову рейс скасували. Коли буде виліт незрозуміло. Люди відмовляються йти від гейту", - пояснив він.

У той же час, міжнародний аеропорт "Львів" в Facebook також повідомив про скасування двох і затримці чотирьох рейсів Ernest Airlines.

"Рейси EG298/EG297 Львів-Венеція-Львів скасовано. Пасажирам буде повідомлено про скасування та перебронювання квитків. Рейс EG223 Мілан (Бергамо)-Львів затримується з вильотом з Мілана до 15:00 (планово - 7:00)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, час вильоту рейсу EG278 зі Львова в Неаполь переноситься з 9:20 на 17:40 Відповідно, зворотний рейс EG277 затримується з вильотом з Неаполя до 20:30 (за планом - у 12:45).

Рейс EG224 Львів-Мілан (Бергамо) затримується вильотом зі Львова о 23:20 (планово 20:40).

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