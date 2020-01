СБУ розглядає 2 пріоритетні версії аварії літака МАУ

Служба безпеки України розглядає 2 пріоритетні версії катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані (Іран) 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ, передають Українські Новини.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов під час засідання спеціальної робочої групи СБУ у п'ятницю зазначив, що перша версія - це попадання ракети, друга - теракт.

"Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу «ТОР» привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо", - заявив Іван Баканов.

Він зазначив, що всі питання на даний момент опрацьовуються.

Також СБУ вивчає і аналізує версію теракту.

Також на нараді Баканов подякував представникам Офісу Президента, Ради національної безпеки і оборони (РНБО), Міністерства закордонних справ (МЗС), Служби зовнішньої розвідки, інших органів влади та міжнародних партнерів, які приєдналися до розслідування.

Баканов нагадав, що була сформована окрема слідча група СБУ, яка працює в Ірані.

Окремо глава СБУ закликав громадян більш обережно ставитися до поширення неперевірених даних про трагедію.

Як повідомляли Українські Новини, у той час як Україна одержала доступ до чорних скриньок, Європейська комісія заявила, що на даному етапі розслідування катастрофи літака МАУ під Тегераном немає переконливих доказів щодо причини падіння українського лайнера.

8 січня всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані, який незабаром після вильоту до Києва з аеропорту зазнав аварії.