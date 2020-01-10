Прикордонники затримали екс-бойовика, який охороняв місце катастрофи літака Malaysia Airlines

Державна прикордонна служба затримала колишнього бойовика, який здійснював охорону місця катастрофи літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого на Донбасі 17 липня 2014 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Під час реалізації оперативної інформації прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали громадянина України 1994 року народження, який брав безпосередню участь у діяльності збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій частині Донецької області", - сказано в ньому.

При опитуванні затриманого правоохоронці з'ясували, що протягом другої половини 2014 року, в розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків.

Зазначається також, що він виконував завдання російських кураторів на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів і знущань із цивільного населення.

"Починаючи з кінця серпня 2014 року, здійснював охорону місця катастрофи збитого російськими військами літака рейсу "МН-17", - вказується в повідомленні.

Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 рублів він збирав і передавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих.

За цей час він неодноразово спостерігав присутність на місці трагедії військовослужбовців збройних сил РФ, які здійснювали загальний контроль і керування всіма діями бойовиків.

Зазначається, що підтвердити злочинну діяльність затриманого колишнього бойовика допомогли фото з його сторінки в одній із соцмереж, де він у військовій формі зі зброєю в руках знятий на тлі уламків збитого пасажирського літака.

Затриманого передали представникам Національної поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності) Кримінального кодексу.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

https://www.youtube.com/watch?v=eiXF4xpuyo4" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, Україна завершила передачу Нідерландам справи МН17.

У вересні суд звільнив від тюремного ув'язнення і засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки", який охороняв уламки збитого літака Malaysia Airlines рейсу МН17.