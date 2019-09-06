Еще один свидетель катастрофы МН17 освобожден от тюрьмы

Суд освободил от тюремного заключения и приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики", охранявшего обломки сбитого самолета Malaysia Airlines рейса МН17.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nПодсудимый - уроженец Енакиево (Донецкая область) Александр Неведров был задержан в начале февраля текущего года в Торецке.\r\nОн был ранее судим за воровство (в 2002 году), разбой и грабеж (в 2004 году), за воровство и уничтожение чужого имущества (в 2006 году), за изнасилование (в 2011 году) и еще раз за воровство (в 2018 году).\r\nПодсудимый имеет 2 несовершеннолетних детей и является инвалидом 3-й группы по зрению с марта 2018 года.\r\nВ конце июня 2014 года житель Енакиево решил вступить в ряды боевиков ДНР.\r\nДо конца ноября 2014 года обвиняемый, вооруженный автоматом Калашникова, в составе подразделения боевиков осуществлял охрану блок-поста № 1 в районе города Ждановка Донецкой области, блок-поста «Юнком» по улице Тюменской в Енакиево, блок-поста в селе Петропавловка Шахтерского района Донецкой области и охрану обломков сбитого пассажирского авиалайнера Malaysia Airlines вблизи указанного села.\r\n\r\nБоевику было поручено охранять обломки самолета и осуществлять пропускной режим на указанных блок-постах, останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы водителей и пассажиров, груз автомобилей; осуществлять охрану указанных блок-постов.\r\nПосле задержания в феврале 2019 года мужчине было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.\r\nВ судебном процессе обвиняемый полностью свою вину признал.\r\nСуд признал это, а также инвалидность подсудимого и положительные характеристики с места работы смягчающими обстоятельствами.\r\nУчитывая, что Неведров был на испытательном сроке, то суд суммировал наказания и приговорил его 5 годам лишения свободы.\r\nВ то же время, суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.\r\nПри этом осужденный вынужден периодически уведомлять орган пробации о своем месте нахождения.\r\nПриговор вынесен в конце августа текущего года и не обжалован.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.\r\n27 февраля Государственная пограничная служба сообщила о задержании экс-боевика ДНР, охранявшего обломки самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17, потерпевшего крушение на Донбассе.\r\nГоспогранслужба также обнародовала видеопоказания задержанного об обстоятельствах катастрофы самолета.\r\nВ частности, он сообщил, что ракета по самолету была выпущена из оккупированного боевиками села Грабово (Донецкая область).\r\nТакже он сообщил, что после крушения боевики запугивали местных жителей и запретили им рассказывать об обстоятельствах катастрофы.