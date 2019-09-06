Еще один свидетель катастрофы МН17 освобожден от тюрьмы

Суд освободил от тюремного заключения и приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики", охранявшего обломки сбитого самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Подсудимый - уроженец Енакиево (Донецкая область) Александр Неведров был задержан в начале февраля текущего года в Торецке.

Он был ранее судим за воровство (в 2002 году), разбой и грабеж (в 2004 году), за воровство и уничтожение чужого имущества (в 2006 году), за изнасилование (в 2011 году) и еще раз за воровство (в 2018 году).

Подсудимый имеет 2 несовершеннолетних детей и является инвалидом 3-й группы по зрению с марта 2018 года.

В конце июня 2014 года житель Енакиево решил вступить в ряды боевиков ДНР.

До конца ноября 2014 года обвиняемый, вооруженный автоматом Калашникова, в составе подразделения боевиков осуществлял охрану блок-поста № 1 в районе города Ждановка Донецкой области, блок-поста «Юнком» по улице Тюменской в ​​Енакиево, блок-поста в селе Петропавловка Шахтерского района Донецкой области и охрану обломков сбитого пассажирского авиалайнера Malaysia Airlines вблизи указанного села.

Боевику было поручено охранять обломки самолета и осуществлять пропускной режим на указанных блок-постах, останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы водителей и пассажиров, груз автомобилей; осуществлять охрану указанных блок-постов.

После задержания в феврале 2019 года мужчине было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.

В судебном процессе обвиняемый полностью свою вину признал.

Суд признал это, а также инвалидность подсудимого и положительные характеристики с места работы смягчающими обстоятельствами.

Учитывая, что Неведров был на испытательном сроке, то суд суммировал наказания и приговорил его 5 годам лишения свободы.

В то же время, суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

При этом осужденный вынужден периодически уведомлять орган пробации о своем месте нахождения.

Приговор вынесен в конце августа текущего года и не обжалован.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

27 февраля Государственная пограничная служба сообщила о задержании экс-боевика ДНР, охранявшего обломки самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17, потерпевшего крушение на Донбассе.

Госпогранслужба также обнародовала видеопоказания задержанного об обстоятельствах катастрофы самолета.

В частности, он сообщил, что ракета по самолету была выпущена из оккупированного боевиками села Грабово (Донецкая область).

Также он сообщил, что после крушения боевики запугивали местных жителей и запретили им рассказывать об обстоятельствах катастрофы.