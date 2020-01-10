Грузія готова надати Україні необхідну допомогу у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані

Грузія готова надати Україні необхідну допомогу у зв'язку з катастрофою літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента Володимира Зеленського за підсумками його телефонної розмови з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Гахарией, передають Українські Новини.

"Під час розмови глава уряду Грузії заявив, що поділяє біль в зв'язку з загибеллю українських громадян у катастрофі літака авіакомпанії МАУ в іранському місті Тегерані і висловив співчуття близьким жертв трагедії. Георгій Гахарія запевнив Президента, що Грузія готова надати Україні необхідну допомогу", - сказано в ньому.

Зеленський зазначив, що для України є пріоритетом провести повне і об'єктивне розслідування причин трагедії, а українські експерти вже залучені до цього процесу.

"Ми відчуваємо вашу підтримку, Україна і Грузія завжди були пліч-о-пліч у складні моменти історії. У нас працюють фахівці, ми вже відправили літак з нашими кращими фахівцями в Іран і працюємо над тим, щоб розслідування було прозорим", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана рейсовий літак Boeing української авіакомпанії МАУ зазнав аварії.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.

Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, за 3 - Німеччини і Великобританії.

Комісія з розслідування причин катастрофи літака відпрацьовує 4 основні версії авіакатастрофи: ураження літака зенітним ракетним комплексом, зіткнення з безпілотним літальним апаратом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин і вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон з посиланням на дані розвідки повідомили, що літак був збитий іранської ракетою "земля-повітря", що могло бути зроблено випадково, помилково.

Іран заперечує дану інформацію.